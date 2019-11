उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार का खुलासा, 'बेरहम' राष्ट्रपति शी का आदेश- किसी पर न जताएं सहानुभूति!

वाशिंगटन। भारत में मानवाधिकार उल्लंघन ( Humanright Violation ) को लेकर आवाज उठाने वाले चीन का का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ। दरअसल, एक दस्तावेज सामने आया है, जिससे चीन का असली चेहरे सबके सामने आ गया है। अमरीकी मीडिया में लीक हुए दस्तावेजों से एक चौंकाने वाली जानकारी दुनिया के सामने आई है।

इस दस्तावेजों में कहा गया है कि चीन ने अपने यहां के लाखों उइगर मुस्लिम ( Uighur Muslim ) अल्पसंख्यकों से किसी तरह की सहानुभूति नहीं रखने का आदेश दिया है।

इन दस्तावेजों में बताया गया है कि चीन के लाखों उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पिछले तीन साल से हिरासत कैंप और जेल में डाल रखा है, क्योंकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ( President Xi Jinping ) ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ऐसे लोगों पर किसी प्रकार की दया न की जाए।

हालांकि इन दस्तावेजों में यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीधे तौर पर इन लोगों को कैद करने के आदेश दिए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि चीन ने यह कदम आतंकवाद, घुसपैठ और अलगाववाद के खिलाफ उठाया है।

