ट्रंप ने इमरान खान को दिखाया आईना, कहा- पीएम मोदी इस्लामिक आतंकवाद से निपटने में सक्षम

न्यूयॉर्क। टेक्सास के हृयूस्टन में रविवार को हुए 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम के बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की।

इस दौरान पीएम मोदीन ने राष्ट्रपति ट्रंप को ह्यूस्टन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि ट्रंप से न केवल मेरी दोस्ती है, बल्कि भारत के साथ भी उनकी अच्छी और गहरी दोस्ती है।

इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी भारत के लिए पिता (फादर ऑफ इंडिया) की तरह हैं। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी भारत में रॉकस्टार एलविस प्रेस्ली की तरह लोकप्रिय हैं और मैं मोदी को बहुत पसंद करता हूं।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आतंकवाद पर खुले मन से बातचीत की और साफ-साफ अपना पक्ष रखा। भारत और अमरीका मिलकर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। इस दौरान इमरान खान को आईना दिखाते हुए कहा कि पीएम मोदी इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने में पूरी तरह सक्षम हैं।

#WATCH New York: US President Donald Trump says, "...The Prime Minister (PM Modi) will take care of it" when asked 'how do you see the statement coming from Pakistani PM admitting that the Pakistani ISI trained Al Qaeda?' pic.twitter.com/xex80Hg5aH — ANI (@ANI) September 24, 2019

भारत-अमरीका के बीच 60 बिलियय डॉलर का होगा करार

व्यापार के संबंध में डोनाल्ट ट्रंप ने कहा कि बहुत जल्द ही दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते होंगे। जबकि कश्मीर के संबंध में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत-पाकिस्तान मिलकर इसका समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत-अमरीका बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि अमरीका के साथ 60 बिलियन डॉलर का व्यापार समझौता होगा। उन्होंने कहा कि 50 हजार नई नौकरियां मिलेंगी।

बता दें कि मोदी और ट्रंप के बीच 36 घंटे के भीतर यह दूसरी मुलाकात है। पीएम मोदी इस वार्ता के बाद संयुक्त राष्ट्र को गांधी सोलर पार्क का तोहफा देंगे।

New York: Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump hold a meeting at the UN Headquarters. PM Modi says, "I am thankful to Trump that he came to Houston. He is my friend but he is also a good friend of India." pic.twitter.com/bXho6MFZ1o — ANI (@ANI) September 24, 2019

#WATCH New York: US President Donald Trump says, "I really believe that Prime Minister Modi and Prime Minister Khan will get along when they get to know each other, I think a lot of good things will come from that meeting." pic.twitter.com/lTTRU73UdC — ANI (@ANI) September 24, 2019

आपको बता दें कि भारत ने अपने खर्चे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के मुख्यालय में सोलर प्लेट्स लगवाई हैं। पीएम मोदी आज इसका उद्घाटन कर इसको संयुक्त राष्ट्र को सौंप देंगे।

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। मोदी को यह पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से दिया जाएगा।

न्यूयॉर्क में सोमवार को पाक प्रधानमंत्री इमरान खान और यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। इस मुलकात के दौरान इमरान खान ने ट्रंप के सामने जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाक पीएम ने कहा कि भारत कश्मीर के मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है।

ऐसी स्थिति में कोई भी संभावित संकट खड़ा हो सकता है। इमरान खान ने कहा कि इस मसले को सुलझाने के लिए पाकिस्तान अमरीका का साथ चाहता है।

वहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने पाक पीएम से भारत के साथ अपने अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए दोनों देशों को साथ आने की अपील की।

