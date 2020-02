अमरीकी 'डील ऑफ द सेंचुरी' के खिलाफ ट्यूनीशिया में प्रदर्शन, सैंकड़ों लोग उतरे सड़क पर

ट्यूनिश। मध्य पूर्व के लिए अमरीका द्वारा हाल ही में पेश की गई शांति योजना के खिलाफ ट्यूनीशिया में प्रदर्शन ( Protest in Tunisia ) चल रहा है। देश की राजधानी ट्यूनिश के मध्य में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों इसके खिलाफ उतर रहे हैं। इस योजना को 'डील ऑफ द सेंचुरी' ( Deal of the century ) के नाम से भी जाना जाता है।

'बिक्री के लिए नहीं है फिलीस्तीन'

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को प्रदर्शनकारियों में सिविल सोसायटी, पेशेवर संगठनों और राजनीतिक दलों के साथ-साथ स्वतंत्र कार्यकर्ता भी शामिल थे। प्रदर्शन के आयोजक ट्यूनीशियन जनरल लेबर यूनियन के महासचिव नौरेडाइन तबौबी ने कहा, 'फिलीस्तीन ना बिक्री के लिए है और ना कभी होगा।' उन्होंने कहा, 'अल-कुद्स (जेरूशलम) फिलीस्तीन की सर्वकालिक राजधानी है।'

ट्रंप ने 28 जनवरी को की थी शांति योजना की घोषणा

तबौबी ने 'यहूदी देश से संबंध कायम रखने वाले सभी लोगों को अपराधी की श्रेणी में रखने का आवाह्न करते हुए इजराइल को अरब दुनिया के करीब लाने के सभी प्रयासों' की निंदा की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 जनवरी को वाशिंगटन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उपस्थिति में शांति योजना की घोषणा की थी।

महाभियोग की प्रक्रिया में ट्रंप की जीत, अमरीकी सीनेट ने सभी आरोपों से किया बरी

अमरीकी शांति योजना के तहत इजराइल-फिलीस्तीन शांति प्रक्रिया में विवादित पवित्र शहर येरूशलम को इजराइल की अविभाजित राजधानी का दर्जा दिया गया है। वहीं, फिलीस्तीन की राजधानी पूर्वी येरूशलम के बाहरी क्षेत्र में मानी गई है।