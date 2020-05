America में प्रदर्शनकारियों ने दिव्यांग पर किया हमला, वीडियो में व्हीलचेयर पर महिला के हाथ में दिखा चाकू

मिनियापोलिस। अमरीका (America) के मिनियापोलिस (Minneapolis) शहर के कई हिस्सों में अश्वेत की मौत के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। इस दौरान एक विचित्र घटना दिखाई दी, जिसमें एक व्हीलचेयर (Wheelchair) पर बैठी महिला पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। महिला पर आरोप है उसने प्रदर्शन के दौरान अश्वेत पर चाकू से हमला कर दिया। इस बीच उसे रोकने के लिए आग बुझाने वाले यंत्र का इस्तेमाल किया गया। वहीं महिला पर कई वार भी किए गए।

This is the racism a lot of white people will use in the coming days. In the original video you find out this woman had a knife and was stabbing people. But they are muting this video so they can make it seem like a group of black people attacked a disabled woman for no reason. https://t.co/5MCct2Z8Ba