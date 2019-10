बिना रुके 19 घंटे तक उड़ान भरने का बना रिकॉर्ड, न्यूयॉर्क से सिड़नी तक विमान ने भरी उड़ान

सिडनी। आसमान में विमानों को उड़ान भरते हुए आपने बहुतों बार देखा होगा, लेकिन रविवार को एक अनोखा रिकॉर्ड कायम हुआ है। दरअसल, एक विमान ने अब तक सबसे लंबी दूरी तक बिना रुके उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है।

ऑस्ट्रेलियाई विमानन कंपनी क्वांटस की एक फ्लाइट ने अमरीका के न्यूयॉर्क से यात्रियों को लेकर बिना रुके 19 घंटे 16 मिनट तक उड़ान भरकर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में उतरा। यह अभी तक की सबसे लंबी नॉनस्टॉप यात्री उड़ान है।

पाकिस्तान दौरे के आखिरी पड़ाव में प्रिंस और केट मुश्किल में फंसे, विमान की लैंडिंग में छूटे पसीने

इस साल की शुरुआत में क्वांटस फ्लाइट क्यूएफ 7879 ने तीन बेहद लंबी उड़ानों की योजना बनाई थी। इस यात्रा के तहत लोगों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, इस हिस्से पर शोध भी किया गया।

Our very first #QantasResearchFlight has arrived at Sydney Airport with a total flight time of 19 hours and 16 minutes. pic.twitter.com/9aOOV3Nz2s