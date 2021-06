QS World University Ranking 2022: दुनिया में रिसर्च के लिए बेंगलुरु स्थित IISc सबसे अच्छा, टॉप 200 में भारत के तीन संस्थान शामिल

नई दिल्ली। देश में शिक्षण संस्थानों को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए सरकार की ओर से कई तरह के प्रयास किए गए हैं और अलग से बजट का आवंटन भी किया है। यही कारण है कि लगातार शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में काफी सुधार आया है।

अब वर्ष 2022 के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (QS World University Ranking 2022) बुधवार, 09 जून 2021 को जारी की गई है। इस रैंकिंग में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 1300 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। इनमें से भारत के 35 विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थानों को जगह दी गई है।

सबसे खास बात ये है कि रिसर्च के मामले में भारतीय संस्थान को दुनिया में सबसे बेहतर माना गया है। QS World University Ranking 2022 में बंगलुरू स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) को दुनियाभर में पहला स्थान दिया गया है। यानी कि IISc रिसर्च के लिए दुनियाभर में सबसे अच्छा है। हालांकि, ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IISc बैंगलुरु को 186 वां स्थान दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (Education Minister Nishank) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

QS रैंकिंग में भारत के 7 संस्थान पहली बार शामिल

बता दें कि QS की रैंकिंग में भारत के सात शिक्षण संस्थानों को पहली बार शामिल किया गया है। इससे पहले पिछली बार दुनिया की 1000 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में 21 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। इस रैंकिंग के अनुसार, दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में भारत के तीन इंस्टीट्यूट्स आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay), आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) और आईआईएससी (IISc Bangalore) शामिल हैं।

Very proud to share that @IISCBangalore ranked number 1 in the world for research and ranked 186th in universities ranking at the 18th edition of QS World University Rankings. Hearty congratulations for the great work. #BharatVishvaGuru pic.twitter.com/0iACufBIHI