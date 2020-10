Quad Meet 2020: चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी पुख्ता, 'क्वाड' समूह के देश आएंगे एक साथ

टोक्‍यो। चीन ( China ) की विस्तारवादी नीति के खिलाफ अब तमाम देशों में एक तरह का गुस्सा नजर आ रहा है। यही कारण है कि अलग-अलग देश मिलकर हर स्तर पर चीन को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। वास्तिवक नियंत्रण रेखा ( LAC ) पर भारत में घुसने की नापाक कोशिश से लेकर दक्षिण चीन सागर ( South China Sea ) में संपूर्ण अधिकार जमाने की साजिश में जुटे चीन को घेरने के लिए सभी देश मिलकर एक व्यापक तैयारी करने में जुट गए हैं।

इसका इशारा खुद भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने की है। दरअरसल, जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड देशों ( Quad Countries ) के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इसी बैठक में शामिल एस. जयशंकर ने चीन की दादागिरी की ओर इशारा करते हुए कहा है कि भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र के मुक्‍त, खुले और समावेशी बनाए जाने को लेकर प्रतिबद्ध है।

विदेश मंत्री ने कहा कि भारत नियमों पर आधारित अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यवस्‍था, कानून के शासन, पारदर्शिता, नौवहन की स्‍वतंत्रता, क्षेत्रीय एकजुटता का सम्‍मान, संप्रभुता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि 'मैं कनेक्‍टव‍िटी और आधारभूत ढांचे के विकास, आतंकवाद, साइबर तथा नौवहन सुरक्षा और इलाके की स्थिरता तथा समृद्धि के लिए होने वाली बातचीत को लेकर आशान्वित हूं।'

बता दें कि पहली बार क्वाड समूह में शामिल देशों की बैठक हो रही है। ऐसे में उम्मीद है कि चीन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने और कड़ी कार्रवाई करने को लेकर रणनीति तय करेंगे।

Japan: External Affairs Minister S Jaishankar participates in the meet of Foreign Ministers of Quad group countries-Japan, the United States, Australia and India in Tokyo. pic.twitter.com/gphUjWvBtT

Delighted to join my QUAD colleagues at our Ministerial consultations in Tokyo. Thank FM @moteging for his gracious hospitality.https://t.co/hFSZRPu7Rf pic.twitter.com/1gfxiHdHXs