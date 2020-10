Quad Meet: ऑस्ट्रेलिया और जापान के मंत्रियों से विदेश मंत्री जयशंकर ने की द्विपक्षीय वार्ता, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित क्वाड सम्मेलन ( Quad Meeting 2020 ) में भारत के विदेश मंत्री एस. जयसंकर ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन से इतर एस. जयशंकर ने बुधवार को जापान और ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष से मुलाकात कर द्विपक्षीय वार्ता की।

ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि मारिस पायने और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ एस. जयशंकर ( Foreign Minister S. Jaishankar ) ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर गहनता से चर्चा की।

Quad Meet 2020: चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी पुख्ता, 'क्वाड' समूह के देश आएंगे एक साथ

मारिस पायने के साथ बैठक करने के बाद एस. जयशंकर ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे मित्र के साथ मुलाकात काफी अच्छी रही। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बाद द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की गई। वैश्विक मामलों और क्षेत्रीय मुद्दों में हमारे सहयोग के विस्तार पर भी चर्चा हुई। साथ ही बहुपक्षीय मंचों में एक साथ अधिक निकटता से मिलकर काम करेंगे।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के आलाव जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से भी द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बैठक में तोशिमित्सु मोतेगी को उनके जन्मदिन की बधाई दी और जापान के साथ बातचीत में विनिर्माण, कौशल, बुनियादी ढांचे, आईसीटी और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

Warm meeting with my good friend FM @MarisePayne of Australia. Reviewed the progress in our bilateral ties after the Virtual Summit between our PMs. Discussed expanding our cooperation in global affairs & regional issues. Will work together more closely in multilateral forums. pic.twitter.com/b6Ix7VkVKk