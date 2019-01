राहुल गांधी की मानसरोवर यात्रा पर सियासी भूचाल, चीन के म़ंत्रियों से मुलाकात पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। बीते साल राहुल गांधी की मानसरोवर यात्रा विवादों से घिर गई है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा था कि मानसरोवर यात्रा के दौरान चीन के मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि चीन के मंत्रियों ने भारतीय तीर्थयात्रियों का स्वागत किया है।इस दौरान चीन के मंत्री लू झाओहुई ने उनसे मुलाकात कर कई मुद्दो पर चर्चा की थी। राहुल के इस बयान के बाद भारतीय सियासत में भूचाल आ गया है।

यह यात्रा पूर्व नियोजित थी

इस मामले पर भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी ने बिना किसी इजाजत के यह कार्य कैसे कर दिया। पार्टी का कहना कि राहुल गांधी कि यह यात्रा पूर्व नियोजित थी और वह कैलाश मानसारोवर सिर्फ चीन के मंत्रियों से मिलने पहुंचे थे। राहुल पर आरोप है कि वह कोई समान्य शख्सियत नहीं हैं, ऐसे में उन्हें भारत सरकार को इसकी सूचना देनी चाहिए थी।

अपने मकसद के लिए यह यात्रा तय की

भाजपा प्रवक्ता सबित पात्रा के अनुसार राहुल गांधी ने सिर्फ अपने मकसद के लिए इस यात्रा को तय किया था। अगर ऐसी बात थी तो उन्हें विदेश मंत्रालय को सूचित करना चाहिए था। सबित ने सवाल उठाए कि क्यों भारतीय दूतावास को अंधेरे में रखा गया है। सरकार को बातचीत की पूरी जानकारी दी जानी थी।गौरतलब है कि बीते दिनों ओडिसा में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि वह अपनी मानसरोवर यात्रा के दौरान चीन के मंत्रियों से मिले थे। यह यात्रा बीते साल अगस्त माह में थी। राहुल ने इस दौरान सरकार पर तंज कसते हुए रोजगार पर बहस छेड़ी थी। उन्होंने कहा था कि चीन के मंत्रियों ने बातचीत में कहा था कि उनके देश के लिए रोजगार पैदा करना कोई समस्या नहीं है।

