24 घंटे में दुनिया भर में 2.84 लाख से अधिक नए Corona Case दर्ज: WHO

जेनेवा। कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) से पूरी दुनिया जूझ रही है और हर दिन लगातार तेजी के साथ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिन में लोगों को व्यापक संख्या में शिकार बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ( World Health Organization ) ने बताया है कि पूरी दुनिया में कोरोना से 2.84 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं।

WHO के मुताबिक, शुक्रवार को दुनियाभर में 284,196 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 30 अप्रैल के बाद से एक दिन में सबसे अधिक मौत की संख्या दर्ज की गई है। शुक्रवार को पूरी दुनिया में 9,753 लोगों की मौत हुई, जबकि इससे पहले 30 अप्रैल को 9,797 लोगों की जान गई थी।

कोरोना संक्रमितो के मामले में इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 18 जुलाई को एक दिन में सबसे अधिक 259,848 केस दर्ज किए गए थे। WHO के मुताबिक, जुलाई में एक दिन में औसतन 5000 लोगों की मौत हुई, जबकि इससे पहले जून में ये आंकड़ा औसतन प्रतिदिन 4,600 था।

अमरीका, ब्राजील और भारत में सबसे अधिक मामले दर्ज

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, दुनियाभर में तीन देशों में सबसे अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसमें अमरीका, ब्राजील और भारत ( New coronavirus Case In America, Brazil and India ) शामिल है। अमरीका में एक दिन में 69,641 नए केस दर्ज किए गए, जबकि ब्राजील में 67,860 और भारत में 49,310 मामले सामने आए हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका ( South Africa ) में शुक्रवार को 13,104 केस दर्ज किए गए।

WHO ने कहा कि एक दिन में सबसे अधिक मौत की पेरू ( Coronavirus In Peru ) में रिकॉड किया गया। पेरू में बीते 24 घंटे में 3,876 लोगों की जान गई, जबकि ब्राजील में 1284, अमरीका में 1,074 मेक्सिको में 790 और भारत में 740 लोगों की मौत हुई।

पेरू ने हाल में कोरोना टैली को संशोधित किया है, जिसमें मरने वालों की संख्या को 3000 से बढ़ाकर 17000 बताया गया है। इससे पहले 17 जुलाई को अमरीका और ब्राजील के बाद भारत कोरोना वायरस ( Coronavirus In India ) संक्रमितों की दस लाख से अधिक संख्या दर्ज करने का साथ ही दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देस बन गया। इधर विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अपने चरम पर पहुंचने में अभी कुछ महीने का समय लगेगा।

बीते 16 जुलाई को ब्राजील में कोरोना ( Brazil Coronavirus ) संक्रमितों की संख्या 20 लाख पार कर गया। एक महीने से कम समय में ही संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो गई। ब्राजील में औसतन हर दिन 40 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया में अमरीका सबसे अधिक प्रभावित है। अमरीका में संक्रमितों ( Coronavirus In America ) की संख्या 40 लाख पार कर गई है।