Good News: 10 अगस्त को लॉन्च होगी दुनिया की पहली Covid-19 Vaccine? पूरे हुए सभी ट्रायल

कोरोना महामारी ( Coronavirus ) के बीच 10 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन ( Covid-19 Vaccine ) लॉन्च हो सकती है। रूस ( Russia ) ने दावा किया है कि 10 से 12 अगस्त के बीच वह कोरोना की वैक्सीन ( Coronavirus Vaccine ) को लॉन्च कर देगा। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक लॉन्च को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बता दें कि रूस ने पहले ही दावा किया था कि वह इस दवा को 15 से 16 अगस्त के लॉन्च कर देगा। इस वैक्सीन को गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर आफ ऐपीडेमीलॉजी एंड माइक्रोबॉयोलॉजी ने तैयार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैक्सीन को पहले रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसके बाद एक सप्ताह के अंदर बाजार में उतारा जाएगा।

सभी ट्रायल रहे सफल

स्पूतनिक न्यूज के मुताबिक, इस वैक्सीन के सकारात्मक नतीजे मिले हैं। वैक्सीन को लेकर सभी ट्रायल सफल रहे। इस दौरान किसी भी व्यक्ति पर कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा, बल्कि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूती मिली। बुरडेंको हॉस्पिटल में वॉलंटियर का टेस्ट किया गया। गामालेया इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं का कहना है कि 10 अगस्त तक इस वैक्सीन को आम जनता लिए उपलब्ध करा देंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि लॉन्च के बाद सबसे पहले इस दवा को फ्रंटलाइन हेल्थवर्कर्स को दी जाएगी। इसके बाद आम जनता तक पहुंचाई जाएगी।

WHO ने जताई चिंता

वहीं, रूस की इस वैक्सीन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) ने चिंता जताई है। वैक्सीन को लेकर WHO ने कहा है कि रूस ने दवा बनाने के लिए नियमों का पालन नहीं किया, ऐसे में वैक्सीन पर भरोसा करना मुश्किल है। यहां तक कि बिना तीसरे चरण के ट्रायल के बगैर किसी दवा का लाइसेंस जारी किया जाता है, तो इसे खतरा हो सकता है।

कई वैक्सीन पर चल रहा काम

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है कि दुनिया में कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। जिनमें 6 वैक्सीन तीसरे पेज में है। लेकिन, WHO ने यह भी कहा है कि यह सभी दवा कामयाब होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बता दें कि पूरी दुनिया में 165 वैक्सीन पर काम चल रहा है।