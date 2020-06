China को लगा करारा झटका! रूस ने कहा- UNSC में स्थायी सदस्य बनने का हकदार है भारत

नई दिल्ली। भारत-चीन ( India China Tension ) के बीच लद्दाख सीमा के गलवान घाटी ( Galwan valley ) को लेकर चल रहे तनाव के बीच मंगलवार को भारत-चीन-रूस ( RIC ) के विदेश मंत्रियों की आभासी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) बैठक हुई। इस बैठक में चीन को एक करारा झटका लगा है।

दरअसल, रूस ने भारत के समर्थन बयान देते हुए कहा है कि नई दिल्ली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ( UNSC ) में स्थायी सदस्यता का हकदार है। विदेश मंत्रियों के बीच जारी बैठक में UNSC में भारत के लिए स्थायी सदस्यता की मांग उठी।

RIC Meeting में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को दिया कड़ा संदेश

इस पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ( Russian Foreign Minister Sergey Lavrov ) ने साफ-साफ शब्दों में स्पष्ट तौर पर कहा कि संयुक्त राष्ट्र ( United nation ) में संभावित सुधार हो और भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य ( Permanent Member in UNSC ) बनने का हक है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य बनने का हकदार है और हम भारत की दावेदारी का पूरा समर्थन करेंगे।

I don't think that India & China need any help from the outside. I don't think they need to be helped,especially when it comes to country issues. They can solve them on their own, it means the recent events: Russian Foreign Minister Sergei Lavrov at RIC foreign ministers' meeting pic.twitter.com/gwsr5GEwd0