Black Sea के मुद्दे पर रूस ने ब्रिटेन को दी धमकी, दूसरी बार हिमाकत की तो युद्धपोत को बम से उड़ा देंगे

नई दिल्ली। कालासागर ( Black Sea ) में बिना जानकारी प्रवेश और सीमा विवाद को लेकर रूस और ब्रिटेन के बीच तनातनी चरम पर पहुंच गया है।ताजा मामले में कालासागर में ब्रिटेन के युद्धपोत के प्रवेश को लेकर रूस ने सख्त चेतावनी जारी की है। रूस ने ब्रिटेन को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि ब्रिटेन के युद्धपोत ने कालासागर में फिर से उकसाने वाली कार्रवाई की तो वो युद्धपोत को बम से ध्वस्त कर देंगे।

Read More: अमरीकी नौसेना विमान के सामने आया रूसी लड़ाकू जेट, टल गया बड़ा हादसा

इंटरनेशनल कानूनों का पालन करे ब्रिटेन

रूस के उप विदेश मंत्री सर्जेई रिबकोव ने कहा कि हम ब्रिटेन से अपील और मांग करते हैं कि ब्रिटेन इंटरनेशनल कानूनों का पालन करें। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन अगर ऐसा नहीं करता है तो हम बमबारी कर सकते हैं। रूस ने आरोप लगाया कि ब्रिटेन जान बूझकर रूस को नारज करना चाहता है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में मॉस्को में ब्रिटेन के राजदूत को तलब किया और अपनी नाराजगी का इजहार किया है। इसके अलावा क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यह जान बूझकर की गई कार्रवाई है।

हमारा युद्धपोत यूक्रेन में सीमा क्षेत्र में था - जॉनसन

दूसरी तरफ इस मुद्दे पर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने रूस को उसी के अंदाज में जवाब देते हुए कहा है कि ब्रिटेन का युद्धपोत पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन कर रहा है। ब्रिटेन ने कहा कि यह क्षेत्र यूक्रेन में आता है और यहां से किसी को भी जाने का अधिकार है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कहा कि उनके युद्धपोत पर कोई फायरिंग नहीं की गई है। वहीं रक्षा मंत्री बेन वैलेस ने आरोप लगाया है कि हमारे युद्धपोत के ऊपर रूसी विमान मंडरा रहे हैं। रूस का यह व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है।

रूस ने ब्रिटिश युद्धपोत पर लगाया इस बात का आरोप

हाल ही में रूस ने दावा किया था कि ब्रिटेन का विध्वंसक युद्धपोत कालासागर में उसकी सीमाक्षेत्र में घुस रहा था। उसको रोकने के लिए फायरिंग की गई और बम बरसाए गए। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें रूसी तटरक्षक बल धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है कि अगर वे नहीं हटे तो वो गोली मार देंगे।

Read More: काला सागर पर आपस में टकराने से बचे रूस और अमरीका के विमान



Web Title: Russia threatens Britain on Black Sea, if it snows for second time will blow up warship with a bomb