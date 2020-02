रैयानियर एयरलाइंस के CEO ओ'लियरी का विवादित बयान, बोले- आतंकवादी आम तौर पर मुस्लिम होते हैं

लंदन। दुनियाभर में आतंकवाद ( Terrorism ) को लेकर एक बहस चल रही है, जिसमें लोग अलग-अलग तरह के विचार रख रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे कॉमन बात है वह है मुस्लिम आतंकवाद ( Muslim Terrorism )। यानी कि दुनिया में जहां कहीं पर भी कोई बड़ा या छोटा आतंकी हमला ( Terrorist Attack ) हुआ है या हो रहा है उसमें मुस्लिमों संगठन ( Muslim Organization ) या मुस्लिमों के संलिप्तता पाई गई है। ऐसे में दुनियाभर में मुस्लिम आतंकवाद को लेकर भी एक बहस छिड़ी हुई है।

इस बीच रैयानियर एयरलाइंस के सीईओ ( Ryanair CEO Michael O’Leary ) का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। दरअसल, उन्हों ने रैयानियर एयरलाइंस के सीईओ माइकल ओ'लियरी ने कहा कि आमतौर पर देखें तो आतंकवादी सामान्यत: एक मुस्लिम होता है।

उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों पर मुस्लिम पुरुषों को एक आतंकवादी के तौर पर देखा जाना चाहिए क्योंकि आम तौर पर एक मुस्लिम कट्टर ( Muslim persuasion ) होते हैं। उन्होंने अपने साक्षात्कार में कहा 'बम धमाके करने वाला कौन हैं?’

बता दें कि रैयानियर के सीईओ माइकल ओ'लियरी ने नस्लवाद ( racism ) पर यह बयान शनिवार को प्रकाशित एक साक्षात्कार में कहा है। एयरलाइन के विवादास्पद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ओ'लियरी ने टाइम्स अखबार के साथ साक्षात्कार में हवाई अड्डे की सुरक्षा पर चर्चा करते हुए ये बातें कही।

