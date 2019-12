फ्लोरिडा हमला: घटना के बाद सऊदी किंग ने किया ट्रंप को फोन, जाहिर की संवेदना

वाशिंगटन। फ्लोरिडा के पेंसाकोला में अमरीका नौसेना अड्डे पर शुक्रवार सुबह गोलीबारी की घटना हुई थी। इस घटना में तीन लोगों की जान लेने और बंदूकधारी के सऊदी नागरिक होने की पुष्टि के बाद सऊदी अरब के किंग ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। सऊदी किंग ने शुक्रवार को ट्रंप को फोन किया और घटना पर संवेदना जताई। इस बारे में ने ट्रंप ने ट्वीट कर जानकारी दी।

ट्रंप ने किया ट्वीट

ट्रंप ने ट्वीट में लिखा, 'सऊदी अरब के किंग सलमान ने अपनी संवेदना व्यक्त करने और सहानुभूति प्रकट करने के लिए फोन किया।' ट्रंप ने बताया कि सऊदी ने कहा, 'किसी भी तरह से, आकार या रूप से हमलावर सऊदी लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।'

King Salman of Saudi Arabia just called to express his sincere condolences and give his sympathies to the families and friends of the warriors who were killed and wounded in the attack that took place in Pensacola, Florida ....