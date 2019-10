सऊदी अरब: पीएम मोदी और जॉर्डन किंग अब्दुल्ला II के बीच मुलाकात, अहम मुद्दों पर हुई बातचीत

रियाद। सऊदी अरब के दो दिवसीय दौरे पर रियाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने गले लगाकर एक-दूसरे का अभिवादन किया।

पीएम मोदी और किंग अब्दुल्ला के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें व्यापार और निवेश, मानव संसाधन विकास और लोगों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाना आदि मुख्य विषय शामिल रहा।

PM पीएम मोदी ने फिर तोड़ा प्रोटोकॉल, जॉर्डन के किंग का एयरपोर्ट पर किया स्‍वागत

बता दें कि किंग अब्दुल्ला द्वितीय भी सऊदी अरब के दौरे पर हैं। दुनिया के कई नेता सऊदी अरब की राजधानी रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनीशिएटिव फोरम में हिस्सा लेने के लिए रियाद पहुंचे हैं। लिहाजा पीएम मोदी और किंग अब्दुल्ला ने इस समिट से इतर मुलाकात कर भारत और जॉर्डन के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की।

मंगलवार को सऊदी अरब का बहुचर्चित तीन दिवसीय वैश्विक वित्तीय सम्मेलन शुरू हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य देशों के नेता भाग ले रहे हैं।

