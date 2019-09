सऊदी अरब ने किया ऐलान, कुछ हफ्तो में संभल जाएगी तेल उत्पादन क्षमता

रियाद। सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको के तेल संयंत्रों पर ड्रोन हमले के बाद से तेल की कीमतों में उछाल आया है। मगर राहत भरी बात यह है कि कुछ हफ्तों में यह स्थिति सामान्य हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी की ओर से कहा गया है कि दो से तीन सप्ताह में तेल उत्पादन अपने ढर्रे पर आ जाएगा।

Saudi oil output will be fully back online in next 2-3 weeks: Reuters quoting Saudi source pic.twitter.com/gFCy1w44sc