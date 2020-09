SCO Summit 2020: सीमा विवाद के बीच मॉस्को में राजनाथ सिंह और चीनी रक्षामंत्री की बैठक शुरू

मॉस्को। शंघाई सहयोग संगठन ( Shanghai Cooperation Organisation, SCO ) में हिस्सा लेने मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने चीनी समकक्ष वेई फेंग्हे से मुलाकात कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच दोनों नेताओं की बैठक शुरू हो गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आज रात साढ़े नौ बजे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच मुलाकात का कार्यक्रम तय हुआ था। बता दें कि LAC पर जारी तनाव के बीच दोनों नेता पहली बार मुलाकात कर रहे हैं।

मालूम हो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन ( SCO ) की बैठक में भाग लेने के लिए रूस पहुंचे हैं। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंग्हे भी पहुंचे हैं। बीते दिन मॉस्को रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष से किसी भी तरह से मुलाकात से इनकार किया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंग्हे ने इच्छा जताई थी कि वे भारत के राजनाथ सिंह से मुलाकात करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक, अब दोनों के बीच मुलाकात की पुष्टि हो गई है। भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक तय हो गई है।

