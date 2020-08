ब्रिटिश पीएम के आवास के सामने Pakistan के खिलाफ लगे नारे , बलूचिस्तान में दमनकारी शासन का विरोध

लंदन। सिंधी बलूच फोरम विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिस्पीयरेंस के अंतरराष्ट्रीय दिवस के मौके पाक के क्रूर और दमनकारी शासन को सामने लाया गया। रविवार को ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के आवास के बाहर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। 'फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट'के अंतर्गत यह बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में अपनी दमनकारी नीतियां अपनाई हुईं है।

'सिंधी बलूच फोरम' के सदस्य हाथ में पाक सरकार के विरोध के पोस्टर लिए हुए यूके की संसद के बाहर एकत्र हुए। उन्होंने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों को लेकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मदद की गुहार लगाई। लोगों का आरोप था कि पाकिस्तान यहां पर आम जनता पर लगातार अत्याचार कर रहा है। वह जनता से उनके अधिकारों को छीन रहा है। यहां के लोगों को सरकार की तरफ से कोई मदद मुहैया नहीं कराई जा रही है।

