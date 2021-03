स्वेज नहर में फंसे जहाज को निकालने में मिली सफलता, जानिए विश्व व्यापार पर कितना पड़ रहा था असर

काहिरा। मिस्र के स्वेज नहर (Suez Canal) में बीते 6 दिनों से फंसे विशालकाय कंटेनर यानी जहाज को आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार को निकाल लिया गया। स्वेज नहर में सेवाएं देने वाली एक कंपनी ने बताया है कि स्थानीय समयानुसार सुबह के 4:30 बजे जहाज को बाहर निकाला गया। इसे निकालने के लिए 10 खास नौकाओं को काम में लगाया गया था।

इस मालवाहक जहाज के निकलने से दुनिया ने राहत की सांस ली है। क्योंकि इसके फंसे होने के कारण स्वेज नहर में 280 से अधिक जहाज जाम में फंस गए थे, जिसकी वजह से दुनिया में व्यापक स्तर पर व्यापार प्रभावित होना शुरू हो गया था। यदि कुछ दिन और इस तरह से जहाज फंसे रहता तो यूरोप और एशिया में गैस-तेल व टॉयलेट पेपर जैसी चीजों की किल्लत शुरू हो जाती। बता दें कि यह विशालकाय मालवाहक जहाज पिछले मंगलवार को फंस गया था।

मालूम हो कि स्वेज नहर में एवर गिवेन ( Ever Given ) नाम का विशाल मालवाहक जहाज फंस गया था। इस जहाज पर पनामा का राष्ट्रीय ध्वज लगा है। यह जहाज एशिया और यूरोप के बीच माल स्पलाई करने का काम करता है। इस जहाज के फंसने की वजह से विश्व व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। कोरोना महामारी की वजह से पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रही दुनिया के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती थी।

#BREAKING: watch video of the Ever Given, which was previously clogging the Suez Canal and has now been refloated. Good news in #Egypt.

pic.twitter.com/6HbkeBpA40