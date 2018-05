नई दिल्ली। The Slow Mo Guys नाम के यूट्यूब पेज के सदस्यों ने तीन शाओलिन साधुओं को अपने शो में बुलाकर एक अनोखा कारनामा कर दिखाया। आखिर क्या था इस वीडियो में जो ये रातों रात वायरल हो गया? इस वीडियो में स्लो मोशन के जरिए बताया गया है कि कैसे शाओलिन साधुओं नें एक सूई के जरिए कांच को तोड़कर गुब्बारा फोड़ दिया। जानकारी के लिए बता दें यह वीडियो इतना देखा गया है कि इसे अब तक बीस लाख से ज्यादा दर्शक देख चुके हैं।

लेकिन जो इस खबर को सुन रहा है वह यही सवाल कर रहा है कि क्या एक सुई से मोटे कांच को तोड़ा जा सकता है? इसका जवाब उन्हें ही मिलेगा जो इस वीडियो को देखेगा। इस नामुमकिन कारनामें को एक शाओलिन साधु ने कैसे कर दिखाया। जिस वीडियो की इस खबर में चर्चा हो रही है उसमें ये कारनामा साफ दिखाई दे सकता है।

