सिडनी: सड़क पर चाकूबाज ने महिला पर अचानक किया हमला, हुआ गिरफ्तार

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया में दिनदहाड़े हत्या का मामला सामने आया है। वहां के सबसे बड़े शहर सिडनी में एक युवक ने लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इस बारे में पुलिस प्रवक्ता ने मंगलवार को जानकारी दी। प्रवक्ता ने एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से बताया कि घटनास्थल पर एक व्यक्ति को चाकू लेकर जाता हुए देखा गया।

जानकारी के मुताबिक, युवक ने पहले एक महिला पर वार किया, उसके बाद कई अन्य पर भी वार करने की कोशिश की है।

