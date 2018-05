नई दिल्ली। जर्मनी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। यहां रहने वाला एक सीरियाई आदमी जो अपना नाम अबू मारवान बताता है उसने बीते दिन अपनी पत्नी की हत्या के बाद फेसबुक लाइव कर एक वीडियो डाला। 41 वर्षीय अबू मारवान ने अपने फेसबुक लाइव में अपनी पत्नी जिसकी उम्र 37 साल की बताई जा रही है को मारने की बात कही है। इस हत्यारे पति ने हांफते हुए एक फेसबुक लाइव किया और बताया कि 'मैं उसे मानने आया था लेकिन उसने मुझे बाहर निकल जाने को कहा'।

वीडियो में इस शख्स का दावा है कि इसकी पत्नी ने इससे बेवफाई की है और उसे धोखा दिया है। अबू मारवान ने खुद बताया कि उसने अपनी पत्नी के गर्दन पर 4 से 5 चाकू के वार किए। इस शख्स ने बताया कि मैंने उसपर कई बार वार किए वो मरी कि नहीं ये पता नहीं। यह कहकर वो अपने एक बच्चे को लेकर घटना स्थल से फरार हो गया।

