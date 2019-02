अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी सेनेगल से गिरफ्तार, हत्या और फिरौती के संगीन आरोप

नई दिल्ली। आखिरकार भगोड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। अफ्रीकी देश सेनेगल में उसे धर दबोचा गया। डॉन को डकार इलाके से गिरफ्तार किया गया। रवि पुजारी वहां महाराजा नाम का रेस्तरां चलाता था और साथ ही मुंबई व भारत के अन्य शहरों में उगाही के लिए फोन भी करता था। 90 के दशक में मुंबई में कोहराम मचाने वाले रवि पुजारी पर हत्या और फिरौती मांगने जैसे कई संगीन आरोप हैं। इससे पहले वह आॅस्ट्रेलिया में रह रहा था। गौरतलब है कि पुजारी पहले छोटा राजन के लिए काम करता था। छोटा राजन फिलहाल नवी मुंबई की एक जेल में सजा काट रहा है। छोटा राजन का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से भी रहा है।

फोन कर जान से मारने की धमकी दी थी

पुजारी ने खुद को छोटा शकील से 2001 में अलग कर लिया था और अपना खुद का गिरोह खड़ा कर लिया, मगर मुंबई पुलिस की दबिश के कारण उसे बेंग्लुरू शिफ्ट होना पड़ा। इसके बाद उसकी विदेशों में रहने की खबर मिल रही थी। रवि पुजारी की अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा पर अच्छी पकड़ है। पिछले साल रवि पुजारी ने उमर खालिद, सहित कई लोगों को फोन कर जान से मारने की धमकी दी थी। रवि पुजारी पर बॉलीवुड के मशहूर लोगों से फिरौती वसूलने का भी आरोप है। पुलिस के अनुसार पुजारी ने यह काम वर्ष 2009 से 2013 के बीच किया था। इसके बाद से वह भारत से दूर हो गया और बाहर से ही अपने गिरोह को संभाल रहा था।

शार्प शूटर नीरज वाल्मीकि को गिरफ्तार किया

गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही प्रयागराज में पुलिस ने छोटा राजन गैंग के शार्प शूटर नीरज वाल्मीकि को गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर 15 हजार रुपये का इनाम था। आरोपी पिछले साल 19 जून को सिविल लाइंस क्षेत्र में करियर कोचिंग के संचालक पर हुए हमले में शामिल था। उसने कई हत्याओं की बात कबूली थी। प्रयागराज पुलिस ने बताया था कि बीते 19 जून को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में कैरियर कोचिंग के संचालक पर हमला हुआ था, जिसके संबंध में सिविल लाइंस थाना में मुकदमा दर्ज था। पुलिस एक माह से आरोपी की तलाश कर रही थी।

