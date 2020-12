Time Magazine ने जो बिडेन और कमला हैरिस को चुना पर्सन ऑफ द ईयर, पीएम मोदी भी इस नेता को दे चुके टक्कर

नई दिल्ली। टाइम मैगजीन (TIME Magazine) ने अमरीका के प्रेसिडेंट इलेक्टेड जो बिडेन (Joe Biden) और वाइस प्रेसिंडेंट इलेक्टेड कमला हैरिस (Kamala Harris) को 'पर्सन ऑफ द ईयर' (Time Persons of the Year 2020) चुना है।

NBC के शो के में इनका ऐलान हुआ। टाइम के एडिटर-इन-चीफ एडवर्ड फेल्सन्थल ने कहा कि बिडेन और हैरिस ने इसलिए सम्मान जीता, क्योंकि उन्होंने 'अमरीकी कहानी को बदला।

यहां भी दी ट्रंप को मात

जो बाइडेन और कमला हैरिस ने इसी साल 7 नवंबर को इतिहास रचा था, जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में हराया था। खास बात यह है कि इस बार भी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के चुनाव में इन्होंने ट्रंप को मात दी है।

चार नोमिनेट में बनाई जगह

टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में जो बिडेन के साथ चार अन्य उम्मीदवार भी नॉमिनेट किए गए थे। ये चार हस्तियां वो थीं जिन्होंने इस साल सुर्खियां बंटोरी। साथ ही जिनके जीवन ने लोगों को बेहतर या बदतर तरीके से प्रभावित किया।

ये चार थे नॉमिनेट

जो बिडेनः इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। अमरीका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। जो बाइडेन अमरीका के इतिहास में राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले कैंडिडेट बन गए हैं।

कमला हैरिसः अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बिडने की ही पार्टी से लड़ी कमला हैरिस भी काफी चर्चा में रहीं। उन्होंने भी इस चुनाव जीत हासिल की और उन्हें वाइस प्रेसिंडेंट चुना गया।

डोनाल्ड ट्रंप: अमरीका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जमकर सुर्खियां बंटोरीं। इसके साथ ही COVID-19 महामारी को लेकर उनके प्रशासन की काफी आलोचना हुई, जिसके चलते वे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे।

डॉक्टर एंथोनी फाउची: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के नेता और 2020 में अमरीका में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले वैज्ञानिक नेता डॉक्टर एंथनी फाउची रहे। यही वजह है कि वे चर्चा में भी रहे। कोविड-10 महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वर्करों में से एक थे फाउची।

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4