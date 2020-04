अमेरिका में कुदरत की दोहरी मार, कोरोना के बाद टॉरनेडो ने मचाई भारी तबाही, हजारों लोग बेघर

दुनिया में कोरोना वायरस ( coronavirus ) से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में कुदरत की दोहरी मार पड़ी है। कोरोना ( COVID-19 ) के बाद अब टॉरनेडो ( Tornado ) तूफान ने कई शहरों भारी तबाही मचाई है। जिसके चलते सैकड़ों इमारतें ध्वस्त हो गई। इसके अलावा हजारों लोग बेघर हो गए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान टॉरनेडो तूफान के चलते 20 लोगों की मौत हो गई।

इसी बीच राहत बचाव का कार्य जारी है। बता दें कि कोरोना वायरस ( Coronavirus in US ) की वजह से अमेरिका में अब तक 20 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके है।

“By the grace of God, early reports show only a few minor injuries. Pray for our city! Many neighbors & friends suffered catastrophic damage. We are hurting; but not broken. Times like this remind us WE ARE STRONGER TOGETHER! Together we we will rebuild.“ - Mayor Jamie Mayo pic.twitter.com/sByzavTiTg