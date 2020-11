भारत-श्रीलंका-मालदीव के बीच त्रिपक्षीय बातचीत कोलंबो में जारी, समुद्री सुरक्षा अहम

नई दिल्ली। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री और सुरक्षा सहयोग पर त्रिपक्षीय बैठक कोलंबो में जारी है। इस बैठक में समुद्री सुरक्षा और आपसी सहयोग पर तीनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी सबसे ज्यादा जोर दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक समुद्री सुरक्षा को लेकर तीनों देश आपसी सहमति के आधार पर विशेष रणनीति तैयार कर रहे हैं। त्रिपक्षीय वार्ता से पहले श्रीलंका में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी के साथ द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की।

The trilateral meeting between India, Sri Lanka and the Maldives on maritime and security cooperation gets underway in Colombo: High Commission of India in Sri Lanka pic.twitter.com/dAhA6kKmj5