Cyclone Amanda: चक्रवाती तूफान अमांडा ने मचाई भारी तबाही, अब तक 17 की मौत, सैकड़ों बेघर

कोरोना संकट ( coronavirus ) के बीच अमेरिका ( USA ) मध्य देशों में भीषण चक्रवाती तूफान अमांडा ( Tropical Storm Amanda ) ने भारी तबाही मचाई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, अमांडा के चलते मध्य अमेरिका देशों में कम से कम 17 लोगों की मौत ( Killed in Storm ) हो गई है। इस तूफान का सबसे ज्यादा प्रभाव अल सल्वाडोर ( EI Salvador ) में पड़ा है।

अधिकारियों ने बताया कि तूफान के कारण सैकड़ों लोग बेघर हो गए। वहीं, 7 हजार लोगों को 154 राहत शिविरों में सुरक्षित पहुंचाया गया है। मूसलाधार बारिश ( Heavy Rain ) के चलते कई शहरों में बाढ़ के हालात बने हुए है। तूफान की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर दर्ज की गई, जिससे सैकड़ों पेड़-बिजली के खंभे उखड़ गए।

A hurricane hit El Salvador during a strictly quarantine period. Please keep them in your prayers and if you can please donate! Anything literally helps, even $1. Please share because I feel like this is not being talked about loudly enough! pic.twitter.com/5YwTDhGHW6 — S (@mmchelyy) June 1, 2020

पश्चिमी भागों में भूस्खलन

भारी बारिश के चलते पश्चिमी भागों में भूस्खलन के कारण रास्ते अवरुद्ध हो गए। यहां अधिकारियों ने कहा था कि कम से कम 900 घरों को नुकसान पहुंचा है।

I know now isn’t the time to take away attention from the protests here in the U.S., but my people in El Salvador were just struck by tropical storm Amanda. Many families have lost their homes & may not recover due to impoverishment, and some have died. pic.twitter.com/216APUbEkD — sayy⁷ (@kenxsaylin) June 1, 2020

राष्ट्रपति ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा

राष्ट्रपति नायब बुकेले ने सैन सल्वाडोर के सबसे अधिक प्रभावित इलाकों का किया। सरकार ने कहा है कि जिन परिवारों ने अपने मकान खो दिए है, उनके लिए सरकार $ 10,000 देगी। तूफान के प्रभाव से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $ 389 मिलियन ऋण को मंजूरी दी गई है।

अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण

अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने कहा कि सोमवार को मैक्सिको के खाड़ी तट से दूर कैंपेक की खाड़ी में एक भीषण चक्रवाती तूफान ने दस्तक दी है। जिसका असर अगले 48 घंटों तक रहने की संभावना है।

PLEASE KEEP EL SALVADOR IN YOUR PRAYERS, I KNOW A LOT OF GOING ON RIGHT NOW, BUT IT WONT HURT TO ADD THIS WHEN YOU TALK TO GOD, THANK YOU https://t.co/7DOxI9Bs6w — karen yamileth (@kvrxxxn) June 1, 2020

मौसम विभाग ने कैंपेचे के पश्चिम से वेराक्रूज बंदरगाह तक चेतावनी जारी की। इस दौरान 50 से 60 किमी की रफ्तार से तूफानी हवा चल सकती है।

साथ ही भारी से भारी बारिश होने की आशंका है। इस तूफान के चलते मैक्सिकन राज्य तबास्को और वेराक्रूज के ऊपर कुछ अलग-अलग क्षेत्रों में 20 इंच तक 10 से 15 इंच बारिश होने की आशंका है।