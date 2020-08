H-1B वीजा में ट्रंप प्रशासन ने किया छूट का ऐलान, इन शर्तों के साथ America में आने की मिलेगी अनुमति

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus Crisi) संकट के बीच ट्रंप प्रशासन ( Trump Administration ) ने H-1B, L-1 वीजा ( Visa ) के कुछ नियमों में ढील दी है। ट्रंप सरकार ( Trump Government ) के इस फैसले से H-1B वीजा धारकों को अब अमरीका (America) में एंट्री की अनुमति मिल सकेगी। इन निमयों के बदलाव से नौकरी छोड़कर वापस आए लोगों को फायदा मिलेगा। अमरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार, जिनके पास ये वीजा है उन्हें पत्नी और और बच्चों के साथ यात्रा करने की अनुमित मिलेगी।

H-1B वीजा में छूट

जानकारी के मुताबिक, अमरिकी राज्य विभाग का कहना है कि जो लोग अपनी पहले की कंपनी में नौकरी (Jobs) के लिए अपील करेंगे, उन्हें नये नियम के तहत कुछ फायदा मिल सकता है। बताया जा रहा है कि अमरिकी प्रशासन (American Administration on H-1B Visa) ने वरिष्ठ-स्तरीय प्रबंधकों, तकनीकी विशेषज्ञों और अन्य कर्मियों को इस नये नियम के तहत H-1Bवीजा धारकों को यात्रा करने की अनुमति दी है। बताया जा रहा है कि ये यह फैसला उन लोगों पर लागू होगा, जिनकी यात्रा अमरीका के तुरंत और निरंतर आर्थिक सुधार को सुविधाजनक बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप सरकार ( Trump Government ) ने उन वीजा धारकों को भी अमरीका आने की अनुमति दी है, जो कोरोना महामारी (COVID-19) को कम करने के लिए पब्लिक हेल्थ (Public Health), हेल्थकेयर प्रोफेशनल ( Health Care Professional ) और शोधकर्ता के रुप में काम कर रहे हैं।

22 जून को ट्रंप ने किया था निलंबित का ऐलान

यहां आपको बता दें कि विगत 22 जून को अमरिकी राष्ट्रपति ( American President ) डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने इस साल के लिए H1-B वीजा निलंबित करने का ऐलान किया था। वहीं, अब वीजा प्रतिबंध को वैकल्पिक बना दिया गया है, जिससे H-1Bवीजा धारकों कों कुछ शर्तों के साथ अमरीका में आने की अनुमति मिल जाएगी। गौरतलब है कि वीजा निलंबित करने से दुनियाभर के IT प्रोफेशनल ( IT Professional ) के बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन, इस ऐलान के साथ ही काफी लोगों को राहत मिली है। यहां आपको ये भी बता दें कि H-1B वीजा गैर-प्रवासी वीजा है। यह वीजा उन कर्मियों को दी जाती है, जो अपने काम में कुशल होते हैं और अमरीका में जिनकी कमी है। छह साल के लिए यह वीजा मान्य होती है। भारतीय IT प्रोफेशनल को यह वीजा सबसे ज्यादा मिलता है।