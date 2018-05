नई दिल्‍ली। लंबे अरसे से ईरान के साथ परमाणु डील को अमरीकी हितों के खिलाफ बताने वाले राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने खुद को इससे अलग कर लिया है। उन्‍होंने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के भी संकेत दिए हैं। फिलहाल अमरीका की इस कार्रवाई को एकतरफा माना जा रहा है, क्‍योंकि उसके मित्र देश भी ट्रंप के सख्‍त रवैये से सहमत नहीं हैं। आपको बता दें कि यह परमाणु डील ईरान और छह वैश्विक शक्तियों के बीच 2015 में हुई थी। इस डील में अमरीका और ईरान सहित ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस भी शामिल हैं। तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस समझौते की अगुवाई की थी।

