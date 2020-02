भारत दौरे से पहले ट्रंप ने खुद का किया गुणगान, मोदी को दो नंबर पर बताया

वाशिंगटन। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो दिन की यात्रा पर 24 फरवरी को गुजरात में होंगे। वह अपने भारत दौरे से काफी खुश दिख रहे हैं। उनका कहना है कि भारत जाना उनके लिए सम्मान की बात होगी। ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत दौरे पर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच होने वाली यह मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि इससे दो लोकतांत्रिक देशों के संबंधों को और मजबूती मिलेगी।

कोरोन वायरस से संक्रमित भारतीय ने वीडियो जारी किया, जापान से 20 फरवरी को वापसी की उम्मीद

राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा कर कहा कि यह सम्मान की बात है? मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में कहा था कि फेसबुक पर डोनाल्ड ट्रंप एक नंबर पर और भारत के प्रधानमंत्री मोदी दूसरे नंबर पर हैं। मैं दो हफ्तों में भारत जा रहा हूं। इसे लेकर उत्साहित हूं।'

Great honor, I think? Mark Zuckerberg recently stated that “Donald J. Trump is Number 1 on Facebook. Number 2 is Prime Minister Modi of India.” Actually, I am going to India in two weeks. Looking forward to it!