अपने आप हिलते पौधों को देख ट्रंप की बेटी हुई दंग, तेजी से वायरल हुआ Video

नई दिल्ली। ये बात तो हर कोई जानता है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। लेकिन वो चल फिर नही सकते। पर इस वीडियो से यह महसूस हो रहा है कि वो अपने खुशी को इस तरह से बंया कर सकते है। सोशल मीडिया (Social Media) पर एक टाइम लैप्स वीडियो (Time-Lapse Video) काफी तेजी से वायरल (Viral Vieo) हो रहा है। इस वीडियों को देख लोग हैरान भी हो रहे है। कि आखिर ये पौधे भी इस तरह की हरकत कर सकते है। वायरल हो रहे वीडियों में एक हाउसप्लांट (Leaves Of Calathea Plants Rise And Fall) पर लगे पौधों की गतिविधि को देखने के लिए पूरा एक दिन शूट किया गया है। और ये देखा गया है कि 24 घंटे में पौधे कैसी हरकत करते हैं, लेकिन जैसे ही इस वीडियों को शेयर किया सभी लोग हैरान हो गए। यहां तक कि खुद डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की बेटी इवांका (Ivanka Trump) के भी होश उड़ गए।

This is how plants move in a 24-hour time-period pic.twitter.com/zHJZAlJwzi