ट्विटर के साथ तनातनी के बीच सोशल मीडिया कंपनियों के बारे में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे ट्रंप

वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ट्वीट को लेकर ट्वीट के साथ शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता जा रहा है। दरअसल, अब डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया कंपनियों पर कार्रवाई करने के मूड़ में नजर आ रहे हैं।

अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय 'व्हाइट हाउस' ने जानकारी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को सोशल मीडिया कंपनियों से संबंधित एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे।

Twitter ने Donald Trump को दी वॉर्निंग, ट्वीट के लिंक भेजकर तथ्यों की जांच करने को कहा

बता दें कि यह कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने की बात ट्रंप की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए जाने की धमकी के बाद आई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कंज़रवेटिव यानी की परंपरावादी आवाजों को दबाने का आरोप लगाया था।

Big Tech is doing everything in their very considerable power to CENSOR in advance of the 2020 Election. If that happens, we no longer have our freedom. I will never let it happen! They tried hard in 2016, and lost. Now they are going absolutely CRAZY. Stay Tuned!!!