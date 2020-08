Article 370 पर Turkey ने की टिप्पणी तो India ने दी चेतावनी, कहा- हमारे आंतरिक मामले पर दखल न दें

नई दिल्ली। 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) से अनुच्छेद 370 ( Article 370 ) को हटाए एक साल पूरे हो गए। इस मौके पर एक बार फिर से पाकिस्तान ने इसका विरोध जताया। वहीं पाकिस्तान ( Pakistan ) के दोस्त तुर्की ने भी इसको लेकर बयान दिया। भारत ने तुर्की की ओर से अनुच्छेद 370 को लेकर दिए गए बयान पर आपत्ति जताया और चेतावनी दी।

भारतीय विदेश मंत्रालय ( MEA ) ने तुर्की ( Turkey ) की ओर से दिए गए बयान को तथ्यात्मक रूप से गलत, पक्षपातपूर्ण और गैजरूरी बताया है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि तुर्की भारत के आंतरिक मामलों में तब दखल दे जब उसे यहां की जमीनी हकीकत की पूरी जानकारी न हो।

बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ( President Recep Tayyip Erdogan ) ने कश्मीर की तुलना फिलीस्तीन से की थी और कहा था कि भारत कोरोना संकट में कश्मीरियों पर अत्याचार कर रहा है। एर्दोगन ने ईद उल अजहा के मौके पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ( President of Pakistan Arif Alvi ) और प्रधानमंत्री इमरान खान ( Prime Minister Imran Khan ) से बात की थी। इस दौरान उन्होंने कश्मीर मामले पर पाकिस्तान का पूरा समर्थन देने की बात भी कही थी।

It's factually incorrect,biased & unwarranted. Would urge Govt of Turkey to get a proper understanding of ground situation & refrain from interfering in matters internal to India: MEA on statement by Govt of Turkey that Article 370 abrogation doesn't contribute to peace in region pic.twitter.com/YXlIH2O9f2