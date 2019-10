कई अहम चुनावों से पहले ट्विटर का बड़ा फैसला, सभी राजनीतिक विज्ञापनों को बंद करने का किया ऐलान

सैन फ्रांसिस्को। देश के प्रमुख माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ट्विटर सीईओ जैक डॉर्सी ने साइट से जुड़े नियमों में अहन बदलाव का ऐलान किया है। दरअसल, अब ट्विटर पर राजनीतिक विज्ञापन नजर नहीं आएंगी। इस कदम के पीछे ट्विटर ने कारण देते हुए कहा है कि कुछ लोग ट्विटर के इस्तेमाल से गलत जानकारी फैला रहे थे। ऐसे में यह बैन लगाना जरूरी हो गया।

जैक डॉर्सी के ट्वीट से मची खलबली

ट्विटर सीईओ जैक डॉर्सी ने ट्वीट किया , 'हमने ट्विटर पर सभी तरह के राजनीतिक विज्ञापनों पर बैन लगा दिया है। हम सोचते हैं कि राजनीतिक संदेश अर्जित किए जाने चाहिए, खरीदे नहीं।' जैक डॉर्सी के इस ऐलान ने दुनिया भर के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच चुकी है। डॉर्सी ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'हमने बहुत कोशिशें की कि लोग हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर के गलत संदेश ना फैला सकें। हालांकि, अब भी अगर लोग पैसे देकर यूजर्स को अपने राजनीतिक विज्ञापन दिखाना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं।'

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵