पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त ने बनाया गाजर का हलवा, वीडियो हो रहा वायरल

इस्लामाबाद। सफलतापूर्वक दाल और रोटी बनाने के बाद पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त थॉमस ड्रियू ने गाजर का हलवा बनाकर अपनी पाक कला का प्रदर्शन किया है। एक रिपोर्ट अनुसार, ड्रियू ने शनिवार को ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह गाजर का पारंपरिक पकवान बनाते नजर आ रहे हैं।

ब्रिटिश उच्चायुक्त ने लिखा कि खाना बनाने का मेरा दूसरा पाठ, गाजर का हलवा। गाजर से बनने वाला काफी आसान और उतना ही स्वादिष्ट पकवान। उन्होंने 8 सितंबर को अपने 'पाकिस्तानी खाना पकाने के पहले पाठ' के बारे में पोस्ट किया था।

My second lesson in Pakistani cooking - carrot halwa. گاجر کا حلوہ



Easily the most delicious (and most indulgent) dish you can make with carrots. pic.twitter.com/XlBdSuHXOx