Ukraine: हथियारबंद शख्स ने बस में 20 लोगों को बनाया बंधक, हमलावर के पास हैंड ग्रेनेड होने का शक

कीव। पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन ( Eastern European Country Ukraine ) में हथियारबंद हमलावर ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हमलावर ने मंगलवार को एक बस में 20 लोगों को बंधक ( 20 People Hostage in Bus ) बना लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना राजधानी कीव ( Capital Kyiv ) से 400 किलोमीटर दूर बसे शहर लस्क में अंजाम दिया गया।

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ( Ukraine Police ) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी हथियारों से लैस है और उसके पास भारी मात्रा में विस्फोटक ( Explosives ) भी है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके को खाली करा लिया है, ताकि अनहोनी से बचा जा सके।

यूक्रेन और किर्गिस्तान में फंसे एमबीबीएस विद्यार्थियों को भारत लाया जाए: भागीरथ चौधरी

पुलिस अधिकारी हमलावर से संपर्क करने की कोशिश में जुटे हैं, ताकि उसके मंसूबे का पता चल सके। हालांकि पुलिस ने हमलावर की पहचान कर ली है और जब उसके सोशल मीडिया ( Social Media ) पेज को खंगाला तो पता चला कि वह यूक्रेन की कार्यप्रणाली से खासा निराश है।

#BREAKING : Hostage situation as armed man is threatening to blow up a bus in Lutsk, Ukraine. Shots fired, police on the scene; 20 people taken hostage pic.twitter.com/GJUFsEGz09 [Special Report]

An armed man seized a bus and took some 20 people hostage in northwest #Ukraine on Tuesday, Ukrainian police said. Police sealed off the center of #Lutsk, a city 250 miles west of #Kyiv. https://t.co/hnsCWAzQhK pic.twitter.com/rEnSEX74fB