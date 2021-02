सुनामी का अलर्ट : दक्षिण प्रशांत महासागर में 7.7 तीव्रता का भूकंप

नई दिल्ली। दक्षिण प्रशांत महासागर में बड़ी भूगर्भीय हलचल देखने को मिली है। यहां शक्तिशाली भूकंप ( Earthquake ) आया है। इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई है। खास बात यह है कि इस शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट ( Tsunami Alert ) भी जारी कर दिया गया है।

अमरीकी भूवैज्ञानिक एजेंसी के मुताबिक, 7.7 की तीव्रता वाला भूकंप लॉयल्टी द्वीप समूह से छह मील दक्षिण-पूर्व की गहराई पर केंद्रित था।

TSUNAMI CONFIRMED. Observation - Norfolk Is at 2:15am AEDT. MARINE THREAT warning for LORD HOWE ISLAND. Issued by JATWC 2:02 AM AEDT Thu 11 Feb 2021. Tsunami affecting marine area commencing after 2:45 am AEDT Thu, persisting for several hours Warnings at: https://t.co/0U1oGjJrAx pic.twitter.com/pZNlowBWdC