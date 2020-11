US Presidential election: अमरीका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने फ्लोरिडा में वोट डाला

वाशिंगटन। अमरीका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने मंगलवार को फ्लोरिडा में अपना वोट डाला। पूरे प्रचार अभियान में वे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहीं हैं। उन्होंने कई राज्यों में जमकर प्रचार किया है। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान जारी है। कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच यह मतदान संयुक्त राज्य अमरीका के 46वें राष्ट्रपति के चयन के लिए हो रहा है।

United States First Lady Melania Trump casts her vote in Florida.#USPresidentialElections2020 pic.twitter.com/k2NBs0iFXI