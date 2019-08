बदले की कार्रवाई से बचें, आतंकियों पर एक्शन ले पाकिस्तान: जम्मू-कश्मीर पर फैसले के बाद अमरीका

वाशिंगटन। भारत द्वारा लिए गए आर्टिकल 370 के फैसले पर पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। बुधवार को पाक ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया। इसके साथ ही अपने एयरस्पेस को भी आंशिक रूप से बंद करने का ऐलान किया। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र समेत दुनियाभर से दोनों देशों को संयम बरतने की सलाह दी है।

ताजा बयान अमरीका की ओर से जारी किया गया है। वहां के दो शीर्ष सांसदों ने पाकिस्तान को बदले की कार्रवाई करने से बचने के लिए कहा है। इसके साथ ही ईरान ने भी दोनों देशों को बातचीत से हल निकालने की नसीहत दी है।

'प्रतिशोधी आक्रामकता' दिखाने से बचें

अमरीकी सांसदों ने पाकिस्तान से किसी तरह के 'प्रतिशोधी आक्रामकता' दिखाने से बचने के लिए कहा है। इसके साथ ही अमरीका ने कहा कि वे अपने क्षेत्र में आने वाले आतंकियों के खिलाफ 'संतोषजनक कार्रवाई' करें। आपको बता दें कि बुधवार को पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को भारत वापस भेजते हुए दोनों देशों के बीच राजनायिक संबंधों को खत्म कर दिया। पाकिस्तान का आरोप है कि जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छिनने का भारत का फैसला 'एकतरफा और गैर-कानूनी' है।

Chairman @RepEliotEngel & Senator @SenatorMenendez issued a statement in response to the steps India has taken to revise the status of Jammu and Kashmir: pic.twitter.com/YNUtDRFy2Q