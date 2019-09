इराक के द्वीप पर US वायुसेना का हमला, ISIS के ठिकानों पर गिराया 36 हजार किलो लेजर गाइडेड बम

बगदाद। अमरीका ने इराक में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। US वायुसेना ने कथित तौर पर ISIS बहुल वाले द्वीप पर 40 टन बम गिराया। बताया जा रहा है कि यह बम लेजर गाइडेड है।

F-15 और F-35 फाइटर प्लेन की ली मदद

कानस नाम के इस द्वीप पर अमरीकी सेना ने F-15 और F-35 फाइटर प्लेन की मदद से ये बम गिराए हैं। यह द्वीप मध्य इराक में टिगरीस नदी के पास स्थित है। दावा था कि यह लड़ाकू जिहादियों का गढ़ था। उनको खत्म करने के लिए अमरीकी सेना ने इतना बड़ा कदम उठाया।

गिराया 36,000 किलोग्राम बम

ऑपरेशन के प्रवक्ता ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। ट्वीट में वीडियो पोस्ट करते हुए प्रवक्ता ने लिखा, 'अमरीकी वायुसेना F15 और F35 जेट्स द्वारा एक Daesh infested द्वीप पर 36,000 किलोग्राम (40 यूस टन) बम गिराए जाने के बाद कुछ ऐसा नजारा दिखता है।' बता दें कि Daesh अरब भाषा में अपमानसूचक शब्द है, जिसे ISIS के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

VIDEO: Here’s what it looks like when @USAFCENT #F15 and #F35 jets drop 36,000 Kg of bombs on a Daesh infested island. 🛩💥 هكذا تبدوا الجزيرة الموبوءة بداعش بعد أن أسقطت عليها الطائرات المقاتلة #أف-15 و #أف-35 36,000 كغم من الذخيرة pic.twitter.com/2v6FAEL9Rn