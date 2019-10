अमरीकी जनरल ने जताई आशंका, कहा- बगदादी की मौत का बदला लेने के लिए ISIS कर सकता है बड़ा हमला

वॉशिंगटन। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) सरगना अबु बकर अल बगदादी को उत्तर-पश्चिम सीरिया में शनिवार को अमरीकी सेना के डेल्टा कमांडोज ने ऑपरेशन 'जैकपॉट' के तहत मार गिराया। इसके बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने एक बयान देते हुए इसकी पुष्टि की।

ट्रंप ने कहा था कि दुनिया का खूंखा आतंकी मारा गया है, अब दुनिया और भी सुरक्षित हो गई है.. गॉड-ब्लेस अमरीका। हालांकि अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या ISIS से कोई खतरा नहीं है। दरअसल, यह सवाल खुद एक अमरीकी जनरल ने उठाया है।

बगदादी के बाद अब Air Strike में मारा गया उसका उत्तराधिकारी कर्दश, डोनाल्ड ट्रंप ने की पुष्टि

शीर्ष अमरीकी जनरल का कहना है कि इस्लामिक स्टेट (ISIS) अभी भी खतरनाक है और अपने नेता (सरगना) अबु बकर अल बगदादी की मौत का बदला लेने के लिए जरूर कुछ न कुछ हरकत करेगा।

