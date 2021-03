US-IDFC ने इंडियन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ मिलाया हाथ, 2022 में 1 बिलियन वैक्सीन डोज का रखा लक्ष्य

नई दिल्ली। बुधवार को क्वाड देशों के प्रमुखों की बैठक के तत्काल बाद बड़ी खबर समने आई है। यूनाईटेड स्टेट - अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ( US-IDFC ) ने भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी बॉयोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ काम करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, यूएसआईउीएफसी ने 2022 के अंत तक COVID-19 टीकों की कम से कम 1 बिलियन खुराक का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है।

U.S. International Development Finance Corporation to work with Indian manufacturer Biological E Ltd. to finance increased capacity to support its effort to produce at least 1 billion doses of COVID-19 vaccines by the end of 2022 pic.twitter.com/0vFaIDnJw8