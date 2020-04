कोरोना संकट से हताश हुए डोनाल्ड ट्रंप, WHO के बाद अब अपने सलाहकार पर बरसे

वाशिंगटन। अमरीका में कोरोना वायरस से मरने वालों के आंकड़े में लगातार तेजी देखी जा रही है। एक अनुमान में यह कहा जा रहा है कि यहां पर दो लाख से अधिक लोग मारे जा सकते हैं। इससे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हताशा भी बढ़ती जा रही है। हाल डब्लूएचओं को लताड़ लगाने के बाद अब उनके निशाने पर अमरीका के शीर्ष विशेषज्ञ एंथनी फॉसी आ गए हैं। अमरीकी राष्‍ट्रपति ने रविवार को फॉसी को बर्खास्‍त करने की मांग वाले ट्वीट को रिट्वीट किया।

दरअसल, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एलर्जी ऐंड इन्फेक्शस डिजीजेज के डायरेक्टर एंथनी फॉसी ने कहा था कि उन्‍होंने फरवरी में ही अमरीका में लॉकडाउन की सिफारिश की थी। मगर उनकी सलाह को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। फॉसी के बयान के बाद ट्रंप ने उन पर तीखा पलटवार किया। अमरीकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि उन्‍होंने चीन से उड़ानों को उसी समय बंद कर दिया था जब किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था।

Dr. Fauci admits in an interview that more lives could have been saved from the coronavirus if the country had been shut down earlier, so Trump retweets a post from a former Republican congressional candidate calling for Dr. Fauci to be fired. pic.twitter.com/wzA9oVWrFO