US: जो बाइडेन का बिगड़ा बेलेंस,विमान की सीढ़ियां चढ़ते वक्त गिरने से बाल बाल बचे, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह विमान पर चढ़ते वक्त गिरने से बाल-बाल बचे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही बाइडेन सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं तभी उनका पैर फिसल जाता है और जैसे ही वह अपने आपको संभालते है, इसके तुंरत बाद फिर से फिसल जाते हैं। ऐसा उनके साथ तीन बार होता है। हांलाकि गिरते वक्त उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं आई।

वायरल हो रहा वीडियो शुक्रवार का है। इसमें बाइडेन सीढ़ियां चढ़ते वक्त पहले 2 बार लड़खड़ाए, लेकिन तीसरी बार वे घुटनों के बल गिर पड़े। इसके बाद वे हाथ के सहारे उठे और रेलिंग पकड़कर विमान के अंदर गए।

WATCH: Biden falls three times trying to climb the stairs to board Air Force One pic.twitter.com/IfDUjLPQB4