अमरीकी राष्ट्रपति Trump का दावा, भारत-चीन में कोरोना की बड़े पैमाने पर हो जांच तो बदल जाएगा आंकड़ा

वाशिंगटन। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus epidemic ) से पूरी दुनिया जूझ रही है और इससे सबसे ज्यादा अमरीका प्रभावित हुआ है। कोरोना को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) कई बार अपने बयानों के लिए सुर्खियों में आ चुके हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दिया है।

अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि यदि भारत और चीन में कोरोना संक्रमण की जांच ( Coronavirus test In India and China ) कराई जाए तो पूरी दुनिया में संक्रमितों की संख्या की तस्वीर बदल जाएगी। ट्रंप ने कहा कि यदि ऐसा होता है तो अमरीका ( Coronavirus Test In America )की तुलना में इन दोनों देशों में ही सबसे अधिक कोरोना संक्रमितों की संख्या होगी।

ट्रंप ने आगे कहा कि अमरीका में अभी तक 2 करोड़ से अधिक लोगों की जांच हो चुकी है। वहीं जर्मनी में 40 लाख और दक्षिण कोरिया 30 लाख लोगों का परीक्षण हुआ है।

बता दें कि, जॉन्स हॉपकिन्स कोरोना वायरस संसाधन केंद्र ( Johns Hopkins Corona Virus Resource Center ) के मुताबिक, अमरीका में करीब 20 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और 1,09,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में 2,36,184 और चीन में 84,177 कोरोना संक्रमितों की संख्‍या है।

भारत में अब तक 40 लाख लोगों की हुई जांच

आपको बता दें कि भारत में कोरोना ( Coronavirus In India ) के सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख से अधिक है, जबकि एक लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 6.5 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों की जांच को लेकर भारत के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ( Health Ministry ) की ओर से बताया गया कि अब तक 40 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है।

इस आंकड़े के संबंध में ही अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सही मायने में अधिक जांच की जाएगी तो उसी अनुपात में संक्रमितों की संख्या सामने आएगी। हमने (अमरीका ने) अभी तक 2 करोड़ लोगों की जांच की है।

राष्‍ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम अधिक परीक्षण करते हैं, इसलिए हमारे पास अधिक मामले हैं। उन्‍होंने कहा कि आप जांच करके मरीजों को चिन्हित कर रहे हैं। यह अच्‍छा है। ट्रंप ने कहा कि मैं दावा करता हूं कि यदि भारत और चीन में अधिक परीक्षण हो तो उनके पास कहीं अधिक मामले होंगे।