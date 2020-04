अमेरिका के कई इलाकों में बाढ़ के हालात, सड़कों पर भरा 3-3 फीट तक पानी

US Weather Alert : कोरोना ( COVID-19 ) संकट के बीच अमेरिका ( coronavirus in USA ) के दक्षिण-पूर्वी तट पर चक्रवात तूफान और तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि का हाई अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को सुबह से कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिणी राज्यों में कई तूफान अलग-अलग समय पर सक्रिय हो सकते है। रविवार को कई इलाकों में तूफान के चलते बाढ़ के हालात बन गए। सड़कों पर 3-3 फीट तक पानी भर आया।

नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक, भयंकर तूफान का खतरा उत्तरी फ्लोरिडा से लेकर दक्षिण पूर्वी जॉर्जिया, तटीय दक्षिण कैरोलिना और दक्षिण पूर्वी उत्तरी कैरोलिना तक होगा। तूफानी हवा की रफ्तार चिंता का विषय बनी हुई हैं। एनओएए के स्टॉर्म प्रेडिक्शन सेंटर ने पूर्वोत्तर फ्लोरिडा से तटीय जॉर्जिया और तटीय दक्षिण कैरोलिना तक सुबह 11 बजे तक एक बवंडर की चेतावनी दी है। भीषण हवाओं और ओलों के साथ कुछ विशालकाय तूफान फ्लोरिडा के उत्तरी और मध्य भागों में दोपहर के बाद संक्रिय हो सकते है।

Coronavirus संकट के बीच 'टॉरनेडो 2' मचाएगा भारी तबाही ! NWS ने जारी किया हाई अलर्ट

Heads up - the risk of severe weather continue through the morning commute. https://t.co/EKS2P3scRr