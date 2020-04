कोरोना संकट के बीच अमेरिका में मौसम का कहर, भारी बारिश से बाढ़ के हालात, 4 बच्चों की मौत

कोरोना ( coronavirus ) की मार झेल रहे अमेरिका ( America ) में मौसम का कहर बरपा है। कई राज्यों में आंधी-तूफान और तेज बारिश ( Heavy Rain ) ने भारी तबाही मचाई है। दक्षिणपूर्वी राज्य केंटकी में तेज बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए है। इसी बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। बाढ़ में बहने से चार बच्चों की मौत हो गई। जबकि, एक बच्चा लापता हो गया। घटना बुधवार शाम 5 बजे की है जब बच्चे अपने परिजनों के साथ घोड़ागाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर पानी के तेज बहाव होने के कारण घोड़ा पलटी खा गया। काफी तलाश के बाद चार बच्चों के शव बरामद हुए है। वहीं, एक बच्चा लापता है।

Joins me in 15 minutes on @WKYT as we continue to cover this horrible situation. If you are praying people, send one up for this family.