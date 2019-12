अमरीका: फ्लोरिडा में नौसेना के अड्डे पर गोलीबारी, हमले में शूटर समेत 3 की मौत, कई घायल

फ्लोरिडा। अमरीका के फ्लोरिडा में शुक्रवार को नौसेना के अड्डे पर ताबड़तोड़ फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सबका इलाज चल रहा है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक शूटर अचानक नौसेना के अड्डे में घुस गया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि जवाबी कार्रवाई में सेना ने शूटर को मार गिराया है।

एसकैम्बिया काउंटी के शैरिफ कार्यालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि पेनसाकोला स्थित नौसेना अड्डे में एक शूटर घुस आया था, हालांकि अब वहां कोई सक्रिय शूटर नहीं है। उन्होंने पुष्टि की है कि शूटर मारा गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और नौसेना के अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

#UPDATE: Active shooter is deceased.



One additional fatality has been confirmed. Unknown number of injured people being transferred to local hospitals.