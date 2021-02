Uttarakhand : यूएन महासचिव ने चमोली ट्रेजडी पर जाहिर की संवेदना, राहत कार्य में मदद का दिया भरोसा

नई दिल्ली। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के फटने से बड़े पैमाने पर जानमाल की नुकसान पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने गहरी संवेदना जताई है। यूएन महासचिव के प्रेस प्रवक्ता ने बताया है कि संकट की इस घड़ी में हम भारत के साथ हैं। यूएन ने राहत कार्य में हर संभव सहयोग देने का भी भरोसा दिया है।

The United Nations stands ready to contribute to ongoing rescue and assistance efforts if necessary: Spokesperson for the UN Secretary-General